طلاب التعليم العام وأولياء أمورهم يدافعون عن التزامهم وحضورهم للمدارس بالأرقام

وتفصيلاً، وبحسب ما أوردته الهيئة سجلت الفئة العمرية من 8 إلى 14 سنة نسبة حضور متميزة، إذ لم يتغيب 73% منهم إطلاقًا أو لم تتجاوز غياباتهم ثلاث مرات، فيما أظهرت الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة نسبة 74.1% بنفس النمط الإيجابي من الالتزام.
وفيما يتعلق بما يُعرف بالغياب الحرج أو المزمن، والذي يُحدَّد بـ 18 يومًا فأكثر خلال أيام العام الدراسي البالغة بحدها الأدنى ١٨٠ يوما، وقد أكدت الإحصائيات أن 95.3% من طلاب الفئة العمرية (8–14 سنة) و94.7% من الفئة (15–19 سنة) لم يصلوا إلى هذه المرحلة إطلاقًا.
حيث يعد الانضباط المدرسي ثمرة تعاون بين الأسرة، والمدرسة، ويجسد دورهما التربوي المشترك في غرس قيمة الالتزام لدى الطلبة منذ سنواته الدراسية الأولى؛ ورأى البعض أن الـطلاب وأولياء أمورهم بهذه الإحصاءات المسحية يدافعون عن التزامهم وحضورهم للمدارس بالأرقام بعيداً عن الانطباعات العامة.
يذكر أن الأمر السامي الكريم رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436هـ ، بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإحصاء تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وأوكل لها الإشراف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء ، إضافة لكونها مصدر موثوق للعمل الإحصائي الشامل والدقيق والموحد الذي ينصح بعودة أصحاب القرار والباحثين والكتاب والمهتمين لربط أعمالهم ومنشوراتهم بحقائق وأرقام موثوقة.
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