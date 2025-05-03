النقل تباشر أعمالها استعدادا للحج في أكثر من 20 موقعا

ووُزعت الفرق الرقابية على أكثر من (20) موقعًا، يحضرون على مدار اليوم لخدمة الحجاج في مداخل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومواقعها الداخلية، ويعملون يوميًا لضمان توفير تجربة سلسلة لضيوف الرحمن، إلى جانب التأكد من امتثال جميع المرخصين للأنظمة المعتمدة.
وشددت هيئة النقل على جميع الناقلين الالتزام بالأنظمة المعتمدة خلال موسم الحج، التي تشمل السير بالمسارات المحددة، وحصولهم على التراخيص عند مزاولتهم للنشاط، وعدم دخولهم المناطق التي تأتي تحت نطاق تنظيمات الحج دون تصريح مسبق، إلى جانب التزامهم بالزي الموحد، وإصدار بطاقات لتشغيل المركبات.
وأكدت أنها تعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، على تقديم تجربة نقل آمنة بكل يسر وطمأنينة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج المقبل. وأوضحت أنه يمكن للجميع تقديم بلاغاتهم أو استفساراتهم عبر الرقم الموحد (19929) أو من خلال حساب العناية بالمستفيدين للهيئة العامة للنقل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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