السعودية | رئيس الحرس الملكي يتسلم شهادة الاعتماد الأكاديمي العسكري الكامل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس الحرس الملكي يتسلم شهادة الاعتماد الأكاديمي العسكري الكامل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حصل معهد الحرس الملكي على الاعتماد الأكاديمي العسكري الكامل من من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة (مركز درع) بعد استيفائه لكافة معايير الجودة والاعتماد المعتمدة، مما يمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز جاهزية وكفاءة منظومة التدريب العسكري بالمملكة.

وتسلم شهادة الاعتماد معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، من قائد المعهد اللواء المهندس بندر بن ظافر القرني.

ويأتي هذا الإنجاز ترجمة حقيقية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتتويجًا لمسيرة تطويرية متقدمة في مجال التعليم العسكري والأكاديمي.

ويؤكد حصول المعهد ومركز التدريب التابع له في المنطقة الغربية على الاعتماد التزامه بتقديم برامج تدريبية عالية الجودة، تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

كما شكر سعادة قائد المعهد معالي الرئيس على دعمه الكبير وتوجيهاته الكريمة التي كان لها بالغ الأثر للحصول على هذا الاستحقاق الوطني.

وأكد معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن/ سهيل بن صقر المطيري أن هذا الإنجاز يأتي بفضل الله ثم توجيهات ودعم القيادة الرشيدة -أيدها اللّه- التي أولت قطاع التعليم والتدريب العسكري أهمية ضمن برامج التحول الوطني، إدراكا منها لدور الكفاءات الأمنية المؤهلة في دعم استقرار الوطن وحمايته.

ويعزز هذا الاعتماد من تنافسية المعهد ، ويفتح آفاقًا أوسع للتطوير المستمر، بما ينسجم مع مبادرات تنمية القدرات البشرية وبرامج التميز المؤسسي، وهي من أبرز مستهدفات الرؤية الطموحة التي تسعى لتمكين أبناء الوطن من الريادة إقليميًا وعالميًا.

واختتم معاليه حديثه بالتأكيد على دعم مسيرة رئاسة الحرس الملكي نحو التميز والتطوير المستدام، مسترشدًا بتوجهات القيادة، ومستندًا إلى منظومة مؤسسية قائمة على معايير الجودة والابتكار، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمملكة، وتعزيز حضورها المؤسسي والعلمي في المحافل الدولية.

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