السعودية | انطلاق فعاليات ملتقى الإعلام السياحي الخليجي في إمارة الفجيرة بمشاركة واسعة من نخبة الإعلاميين العرب

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات ملتقى الإعلام السياحي الخليجي في إمارة الفجيرة بمشاركة واسعة من نخبة الإعلاميين العرب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

انطلقت في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات ملتقى الإعلام السياحي الخليجي، بتنظيم مشترك بين الجمعية الخليجية للإعلام السياحي ودائرة السياحة والآثار في الفجيرة، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والإعلاميين المتخصصين من مختلف دول الخليج والعالم العربي.

وشهد الملتقى حضور سعادة سعيد السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، ومعالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح ورئيس المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات النوعية المتخصصة بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأستاذ خالد آل دغيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعلام السياحي، والدكتور سلطان اليحيائي، رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي، وجمع من الإعلاميين البارزين من السعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين والإمارات ومصر والعراق والجزائر.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز المقاصد السياحية الخليجية على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية، وتسليط الضوء على المقومات الطبيعية والتراثية والثقافية الغنية التي تحتضنها إمارة الفجيرة، في بيئة تمزج بين البحر والجبل والتاريخ والحداثة.

وتخلل الملتقى سلسلة من الندوات وورش العمل التي ناقشت أبرز التحديات والفرص في قطاع السياحة البينية الخليجية، وسبل استقطاب السائح الخليجي والعربي من خلال أدوات إعلامية حديثة ومحتوى رقمي متخصص.

وفي كلمته الافتتاحية، عبّر سعيد السماحي عن فخره باستضافة الملتقى في الفجيرة، مؤكداً أن الإمارة أصبحت وجهة مفضلة للباحثين عن الجمال الطبيعي والمغامرات والهدوء. وقال: “نعمل على إبراز مكنونات الفجيرة السياحية التي تجعل منها محطة متميزة على خارطة السياحة الخليجية والعربية والدولية”.

من جانبه، شدد الإعلامي حسين المناعي، نائب رئيس الجمعية الخليجية للإعلام السياحي، على أهمية التكامل الإعلامي الخليجي في دعم القطاع السياحي، مؤكدًا أن “الفجيرة تمثل نموذجًا متكاملًا للتنوع السياحي الخليجي القادر على جذب العائلات والزوار من مختلف الفئات”.

أما الدكتور سلطان اليحيائي، فأكد أن الملتقى يجسد التزام الجمعية برفع الوعي الإعلامي حول السياحة، مشيرًا إلى أن الحدث يشكّل منصة لتبادل التجارب وإنتاج محتوى إعلامي احترافي يخدم أهداف التنمية السياحية في الخليج.

واختتمت أعمال اليوم الأول من الملتقى بتكريم سعادة سعيد السماحي ومعالي أحمد الجروان بدرعين تذكاريين تقديراً لجهودهما في دعم القطاع السياحي والإعلامي.

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