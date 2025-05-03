شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية على الباحة وجازان والان نبدء بالتفاصيل

أمطار غزيرة على جازان

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وعواصف رعدية.شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها وعددًا من متنزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.كما هطلت مساء اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.شملت محافظات الحُرّث والعارضة وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.