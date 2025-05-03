شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 30 دولة.. تفاصيل استضافة المملكة لأولمبياد الفيزياء الآسيوي والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية