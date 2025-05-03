شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المملكة.. انطلاق مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز العمل العربي

الدمام - شريف احمد - انطلقت في العاصمة الجزائرية اليوم أعمال المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي بمشاركة وفد المملكة، ويرأسه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور ومشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود، وعددٍ من المنظمات.واستُهلت أعمال المؤتمر بكلمة لرئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبراهيم بو غالي, رحب فيها برؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر، معربًا عن تطلعه لأن يعمل الاتحاد البرلماني العربي بقدرات فاعلة للتنسيق بين المجالس التشريعية العربية.واستعرض المؤتمر الثامن والثلاثون الذي انطلق تحت شعار "دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل التغيرات الإقليمية والدولية"، جدول أعمال المؤتمر، وبُحِث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعالي رئيس المجلس للمشاركة في المؤتمر الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا، وعضو المجلس عبدالله بن فهد الحسين، وعضو المجلس خالد بن محمد أبو ملحة، وعددًا من مسؤولي المجلس.