بيئة عسير تستعرض الفرص الاستثمارية في قطاعاتها بالتعاون مع غرفة أبها

نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، بالتعاون مع غرفة أبها، ورشة عمل بعنوان: “الفرص الاستثمارية بقطاعات الوزارة والممكنات النظامية بمنطقة عسير”، وذلك بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين وممثلي الجهات ذات العلاقة.
وهدفت الورشة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الوزارة والتعريف بالممكنات النظامية التي تُسهم في تهيئة بيئة استثمارية محفزة وآمنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستدامة التنمية في المناطق.
وتضمّنت الورشة عددًا من العروض المتخصصة، حيث قدّم الأستاذ خالد الحريشي عرضًا حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الوزارة، فيما استعرض الأستاذ وائل الصبغة الفرص المتاحة في مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كما قدّم المهندس محمد المازني من صندوق التنمية الزراعي عرضًا حول دور الصندوق في تمويل المشاريع الزراعية. واختتمت الورشة بحوار مفتوح مع الحضور ناقش أبرز التحديات والطموحات.
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