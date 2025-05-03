شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى ونظيره الجزائري يبحثان عدد من الموضوعات والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الجزائرية

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري رئيس الاتحاد البرلماني العربي السيد إبراهيم بوغالي.جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة أعماله حاليًا بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.ونوقشت خلال اللقاء الموضوعات المتعلقة بالعلاقات البرلمانية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.حضر اللقاء نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري السيد بربارة الحاج شيخ.