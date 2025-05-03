شكرا لقرائتكم خبر عن حج 1446هـ.. برامج وخدمات لتعليم ضيوف الرحمن أداء المناسك والان نبدء بالتفاصيل

تقديم التوعية الشرعية لضيوف الرحمن

خدمات ضيوف الرحمن

موسم الحج

رفع الوعي الصحي والوقائي

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، عددًا من البرامج التوعوية الشرعية والخدمات لضيوف الرحمن حج عام 1446هـ.وتستهدف الوزارة أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر واطمئنان، تماشيًا مع رسالة المملكة السامية في خدمة ضيوف الرحمن.وسخّرت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة التقنية والوسائل الحديثة لتقديم التوعية الشرعية، مع تيسير وصول الحاج إلى المعلومة الشرعية الصحيحة.وذلك بتفعيل خدمة الهاتف المجاني للتوعية الشرعية (8002451000) على مدار الساعة، للاستفادة منه في نشر المعلومات الصحيحة عن مناسك الحج والعمرة، وفق الكتاب والسنة النبوية، بعشر لغات عالمية.إلى جانب خدمة التوعية الشرعية عن بُعد عبر الاتصال المرئي، الذي يربط الحاج بنخبة من الدعاة والمترجمين المختصين في العلوم الشرعية.بالإضافة إلى تركيب شاشات إلكترونية تبث رسائل توعوية في عدد من المواقع بلغات عالمية متعددة، وتشغيل المكتبة الإلكترونية التي تضم العديد من الكتب والمطويات الإرشادية.وتهدف هذه البرامج والخدمات إلى تعليم ضيوف الرحمن كيفية أداء مناسك الحج والعمرة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه.من جهة أخرى كانت شاركت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية في جناح وزارة الداخلية بالمعرض المصاحب لمؤتمر الاتصال الرقمي، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة.واستعرضت وكالة الأفواج الأمنية، جهودها في تعزيز الأمن وخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج، ودورها في تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود.

هذا بالإضافة إلى تقديم الإرشادات الأمنية التي تسهم في حفظ أمن وسلامة الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.



كان أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي حملة توعوية وتثقيفية شاملة تستهدف الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة.

وذلك بهدف رفع الوعي الصحي والوقائي بلغات متعددة، لضمان إيصال الرسائل التوعوية لأكبر شريحة ممكنة من ضيوف الرحمن.