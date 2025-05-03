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بمشاركة 50 شخصًا.. انطلاق الدورة العلمية الـ3 لتأهيل خطباء الفلبين

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واس - مانيلا 0 تبليغ

  • بمشاركة 50 شخصًا.. انطلاق الدورة العلمية الـ3 لتأهيل خطباء الفلبين 1/2
  • بمشاركة 50 شخصًا.. انطلاق الدورة العلمية الـ3 لتأهيل خطباء الفلبين 2/2

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الدمام - شريف احمد - انطلقت في العاصمة الفلبينية مانيلا الدورة العلمية الثالثة لتأهيل الأئمة والخطباء.
وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب الملحقية الدينية، بمشاركة 50 شخصًا من الأئمة والخطباء والدعاة من مختلف مناطق الفلبين.

تعزيز الفهم الشرعي

وتهدف الدورة إلى تعزيز الفهم الشرعي لدى المشاركين، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لأداء دورهم في نشر تعاليم الإسلام السمحة.

تأهيل خطباء وأئمة الفلبين

وتأتي هذه الدورة في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية، بالتعاون مع نظيراتها في الدول الإسلامية، والجمعيات، والمؤسسات، والمشيخات الإسلامية حول العالم.
وذلك لنشر العلم الشرعي، وتدريب الأئمة والخطباء على أداء واجباتهم الدعوية بما يتوافق مع تعاليم الدين الحنيف.
MO Nasa

MO Nasa

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