شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 50 شخصًا.. انطلاق الدورة العلمية الـ3 لتأهيل خطباء الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الفهم الشرعي

تأهيل خطباء وأئمة الفلبين

الدمام - شريف احمد - انطلقت في العاصمة الفلبينية مانيلا الدورة العلمية الثالثة لتأهيل الأئمة والخطباء.وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب الملحقية الدينية، بمشاركة 50 شخصًا من الأئمة والخطباء والدعاة من مختلف مناطق الفلبين.وتهدف الدورة إلى تعزيز الفهم الشرعي لدى المشاركين، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لأداء دورهم في نشر تعاليم الإسلام السمحة.وتأتي هذه الدورة في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية، بالتعاون مع نظيراتها في الدول الإسلامية، والجمعيات، والمؤسسات، والمشيخات الإسلامية حول العالم.وذلك لنشر العلم الشرعي، وتدريب الأئمة والخطباء على أداء واجباتهم الدعوية بما يتوافق مع تعاليم الدين الحنيف.