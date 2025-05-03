3 مطارات تتصدر الشكاوى في 90 يوما

وأظهر التقرير تسجيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض 52 شكوى، يليه مطار الملك فهد الدولي بالدمام بـ49 شكوى، مما يؤكد الضغوط الكبيرة التي تواجهها المطارات الرئيسية ذات الكثافة التشغيلية العالية.
أقل شكاوى
في المقابل، سجل كل من مطار نيوم ومطار الملك سعود بالباحة أقل عدد من الشكاوى، بواقع شكوى واحدة لكل منهما فقط، بينما بلغ عدد الشكاوى في مطاري وادي الدواسر وعرعر شكويين، مما يشير إلى استقرار نسبي في الخدمات المقدمة في هذه المطارات الإقليمية.
وجاء مطار أبها الدولي في المرتبة الرابعة من حيث عدد الشكاوى بواقع 26 شكوى، تلاه مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بـ24 شكوى، فيما سجل مطار الملك عبدالله بجازان 15 شكوى، ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك 12 شكوى، ومطار نجران 11 شكوى.
حجم الحركة
تعكس البيانات أن حجم الحركة التشغيلية وعدد الرحلات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع الشكاوى، مما يسلط الضوء على أهمية تعزيز كفاءة الخدمات التشغيلية وتحسين تجربة المسافر في المطارات ذات النشاط المرتفع.
ويؤكد تقرير الهيئة العامة للطيران المدني، أن عملية رصد الشكاوى وتحليلها تمثل ركيزة أساسية لدعم سياسات تحسين الأداء، وتطوير خدمات السفر الجوي بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، والارتقاء بتجربة المسافرين وفق أعلى المعايير العالمية.
Asf
شكاوى المسافرين بالمطارات
الملك عبدالعزيز الدولي
95
الملك خالد الدولي بالرياض
52
الملك فهد الدولي
49
أبها الدولي
26
الأمير محمد بن عبدالعزيز
24
الملك عبدالله بجازان
15
الأمير سلطان بتبوك
12
نجران
11
حائل
10
الأمير عبدالمحسن بينبع
7
العلا الدولي
5
الجوف
5
بيشة
4
الطائف
4
الأمير نايف بالقصيم
4
القيصومة
3
رفحاء
3
وادي الدواسر
2
عرعر
2
نيوم
1
الملك سعود بالباحة
1
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