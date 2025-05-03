شكرا لقرائتكم خبر عن انحسار التنمر المتكرر في المدارس إلى 2% ورضا عام بين الطلبة بنسبة 92.9% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن مؤشرات إيجابية في بيئة التعليم بالمملكة، أظهرت انحسارًا كبيرًا في معدلات التنمر المتكرر داخل المدارس، حيث لم تتجاوز نسبته 2% بين جميع الفئات العمرية، في مقابل ارتفاع لافت في مستوى رضا الطلبة عن حياتهم العامة بنسبة وصلت إلى 92.94%.

وأوضحت نتائج المسح أن 95.6% من الطلبة الأكبر سنًا (من 15 إلى 19 عامًا) لم يتعرضوا بأي شكل من الأشكال أو نادرًا للتنمر، مقابل نسبة بلغت 97.7% للفئة العمرية الأصغر (من 8 إلى 14 عامًا).

ولفتت إلى أن البيانات أظهرت أن 86.15% من الفئة الأكبر لم يسبق لهم التعرض للتنمر خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، فيما بلغت النسبة 81.80% للفئة الأصغر، في حين تراوحت نسب التعرض “النادر” بين 11.59% للأكبر سنًا و13.78% للأصغر.

وأكدت الإحصاءات أن معدلات التنمر المتكرر، سواء الأسبوعي أو الشهري أو السنوي، انخفضت إلى ما دون 2%، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في البيئة التعليمية ومخرجات برامج التوعية والدعم النفسي الموجهة للطلبة.

وفي الجانب النفسي والاجتماعي، أشار المسح إلى أن 92.94% من الطلبة يعبرون عن رضاهم العام عن حياتهم، بواقع 93.34% للإناث و92.54% للذكور، في دلالة على بيئة مدرسية ومعيشية مستقرة، وجهود تكاملية من المعلمين وأولياء الأمور في دعم استقرار الطلبة وتعزيز رفاههم النفسي والاجتماعي.