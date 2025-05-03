شكرا لمتابعة خبر عن المسند: توقعات الطقس ليست دقيقة 100% والتقلبات الربيعية تزيد التحديات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند أن التوقعات الجوية لا يمكن الوثوق بها بنسبة 100%، رغم اعتمادها على مصادر متعددة تشمل محطات أرضية وبحرية وجوية وفضائية.

وبيّن المسند أن التنبؤ بحالة الطقس يواجه تحديات علمية كبيرة نتيجة تشابك العوامل الجوية وتعقيدها، مما يجعل إصدار توقعات دقيقة أمرًا بالغ الصعوبة، لا سيما في المناطق الصحراوية كالسعودية، حيث تزداد التقلبات المفاجئة خلال فصل الربيع.

وأكد أن التوقعات الجوية يجب أن تُؤخذ على سبيل الاستئناس لا الجزم، نظراً لصعوبة التنبؤ الدقيق في مثل هذه الظروف المناخية المتقلبة، خاتمًا بقوله: “هذا والله أعلم”.