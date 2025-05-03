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أمريكا توافق على عملية بيع صواريخ متوسطة المدى إلى المملكة

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أمريكا توافق على عملية بيع صواريخ متوسطة المدى إلى المملكة

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الرياض - علي القحطاني - تعتزم الخارجية الأميركية بيع صواريخ متوسطة المدى من نوع ” جو – جو ” للمملكة بقيمة تُقدر بنحو 3.5 مليار دولار.

‎ويأتي إقرار البيع الذي أعلنته الخارجية الأميركية قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ، في حين كانت قد وافقت واشنطن قبل ذلك بإعلان بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه إلى السعودية، طبقاً لما ذكرته الدفاع الأميركية” البنتاغون”، إذ تعد تلك الصفقة أحدث صفقة سلاح أميركية -سعودية في عهد الرئيس ترمب.

‎وشهد حجم الإنفاق العسكري في المملكة نمواً سنوياً منذ عام 1960 ميلادي، إذ وصل نحو 4.5%، لتبلغ قيمة الإنفاق نحو 75.8 مليار دولار في العام 2024

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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