شكرا لمتابعة خبر عن أمريكا توافق على عملية بيع صواريخ متوسطة المدى إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعتزم الخارجية الأميركية بيع صواريخ متوسطة المدى من نوع ” جو – جو ” للمملكة بقيمة تُقدر بنحو 3.5 مليار دولار.

‎ويأتي إقرار البيع الذي أعلنته الخارجية الأميركية قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، في حين كانت قد وافقت واشنطن قبل ذلك بإعلان بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه إلى السعودية، طبقاً لما ذكرته الدفاع الأميركية” البنتاغون”، إذ تعد تلك الصفقة أحدث صفقة سلاح أميركية -سعودية في عهد الرئيس ترمب.

‎وشهد حجم الإنفاق العسكري في المملكة نمواً سنوياً منذ عام 1960 ميلادي، إذ وصل نحو 4.5%، لتبلغ قيمة الإنفاق نحو 75.8 مليار دولار في العام 2024