شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة مثارة وأمطار.. "الأرصاد" يحذر من طقس منطقتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم من أتربة مثارة، على تيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3_5) كم. وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.‏كما أصدر المركز تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، بلجرشي، بني حسن، العقيق، والأجزاء المجاورة لها، وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.وكذلك أصدر تنبيها من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات المخواة، وقلوة، الحجرة، غامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، وبيّن أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.