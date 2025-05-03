شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات حوادث الطرق تنخفض إلى 12,1 لكل 100 ألف نسمة والان نبدء بالتفاصيل

أسباب الحادث المرورية

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية عن تحقيق تقدم ملحوظ في خفض معدل وفيات حوادث الطرق، حيث سُجِّل انخفاض جديد ليصل المعدل إلى 12,13 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.ويمثل هذا الرقم إنجازاً هاماً يتجاوز المستهدف المحدد لعام 2024، ويعكس الجهود المتواصلة والمبذولة لتعزيز السلامة المرورية في كافة أنحاء المملكة.ويأتي هذا الانخفاض في معدل الوفيات نتيجة لتطبيق حزمة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وتكثيف حملات التوعية المرورية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، وتشديد الرقابة على تطبيق الأنظمة المرورية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الحركة المرورية ورصد المخالفات.وفي سياق متصل، سلّط التقرير السنوي للسلامة المرورية لعام 2024 الضوء على أبرز العوامل المؤدية لوقوع الحوادث في المملكة.وكشف أن الانشغال أثناء القيادة، سواء كان ذلك باستخدام الهاتف المحمول أو لأسباب أخرى تشتت انتباه السائق، بالإضافة إلى الانحراف المفاجئ للمركبة عن مسارها، يشكلان مجتمعين السبب الرئيسي وراء وقوع ما يقارب ثلث الحوادث المرورية المسجلة في البلاد.وتبرز هذه الإحصائية أهمية التركيز على مواجهة هذه السلوكيات الخطرة من خلال برامج توعية مكثفة ومستمرة، إلى جانب التطبيق الحازم للأنظمة المرورية، بهدف الحد من الحوادث المأساوية الناجمة عن هذه المسببات، والمساهمة في تحقيق المزيد من التقدم في خفض أعداد الوفيات والإصابات المرتبطة بحوادث الطرق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لقطاع النقل والسلامة المرورية.