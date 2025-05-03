اخبار السعوديه

وفيات حوادث الطرق تنخفض إلى 12,1 لكل 100 ألف نسمة

0 نشر
محمد السليمان - الدمام 0 تبليغ

  • وفيات حوادث الطرق تنخفض إلى 12,1 لكل 100 ألف نسمة 1/2
  • وفيات حوادث الطرق تنخفض إلى 12,1 لكل 100 ألف نسمة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات حوادث الطرق تنخفض إلى 12,1 لكل 100 ألف نسمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية عن تحقيق تقدم ملحوظ في خفض معدل وفيات حوادث الطرق، حيث سُجِّل انخفاض جديد ليصل المعدل إلى 12,13 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.
ويمثل هذا الرقم إنجازاً هاماً يتجاوز المستهدف المحدد لعام 2024، ويعكس الجهود المتواصلة والمبذولة لتعزيز السلامة المرورية في كافة أنحاء المملكة.
ويأتي هذا الانخفاض في معدل الوفيات نتيجة لتطبيق حزمة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وتكثيف حملات التوعية المرورية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، وتشديد الرقابة على تطبيق الأنظمة المرورية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الحركة المرورية ورصد المخالفات.

أسباب الحادث المرورية

وفي سياق متصل، سلّط التقرير السنوي للسلامة المرورية لعام 2024 الضوء على أبرز العوامل المؤدية لوقوع الحوادث في المملكة.
وكشف أن الانشغال أثناء القيادة، سواء كان ذلك باستخدام الهاتف المحمول أو لأسباب أخرى تشتت انتباه السائق، بالإضافة إلى الانحراف المفاجئ للمركبة عن مسارها، يشكلان مجتمعين السبب الرئيسي وراء وقوع ما يقارب ثلث الحوادث المرورية المسجلة في البلاد.
وتبرز هذه الإحصائية أهمية التركيز على مواجهة هذه السلوكيات الخطرة من خلال برامج توعية مكثفة ومستمرة، إلى جانب التطبيق الحازم للأنظمة المرورية، بهدف الحد من الحوادث المأساوية الناجمة عن هذه المسببات، والمساهمة في تحقيق المزيد من التقدم في خفض أعداد الوفيات والإصابات المرتبطة بحوادث الطرق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لقطاع النقل والسلامة المرورية.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا