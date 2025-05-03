شكرا لقرائتكم خبر عن ”استقطاب“.. مبادرة لتسجيل الأدوية الحديثة وتوفير العلاجات النوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن مبادرة ”استقطاب مستحضرات الأدوية الحديثة“، تهدف إلى تسريع وصول العلاجات النوعية للمرضى في المملكة، وتعزيز ريادة الهيئة ⁩ على المستوى الدولي، وتحسين وزيادة الخيارات العلاجية، مع الإسهام في رفع كفاءة العلاج دوليًا ومحليًا، وتسهيل وتسريع تسجيل الأدوية الحديثة الواعدة.

وأشارت الهيئة، إلى أنها عملت ضمن هذه المبادرة على نشر دليل برنامج الأدوية الواعدة عبر موقعها الإلكتروني، وعقدت ورش عمل تعريفية مخصصة للشركات الدوائية، كما اتخذت قرارات على ملفات التسجيل خلال 60 يوم عمل لكل حزمة استفسارات.

وأوضحت أن المبادرة ساهمت في تسريع التفاوض مع الجهات الصحية لإدخال الأدوية الحديثة ضمن قوائمها العلاجية.



وأكدت الهيئة أن المبادرة حققت العديد من النتائج الإيجابية، إذ عززت سلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلي، وتم استلام 19 طلب تعيين مستحضر كدواء واعد، إلى جانب تعيين 6 مستحضرات كأدوية واعدة وهي حاليًا تحت إجراءات التسجيل لدى الهيئة، إضافة إلى تسجيل المستحضر «Casgevy» واستخدامه لعلاج أول مريض سعودي في العالم بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالشؤون الصحية للحرس الوطني.

وأسهمت المبادرة في تحقيق الأثر الاستراتيجي للهيئة من خلال زيادة توفر العلاجات النوعية، وتعزيز الريادة الدولية للهيئة، ودعم الابتكار، وتمكين المستثمرين في القطاع الصحي.

تعزيز سلامة المنتجات