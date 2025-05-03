شكرا لمتابعة خبر عن طالب يرفع الراية بيد وبالأخرى يسند زميله المغمى عليه خلال حفل تخريج كلية الملك عبد العزيز الحربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جسد مشهد المعنى الحقيقي للشجاعة والوفاء لطلاب كلية الملك عبد العزيز الحربية خلال حفل تخريج الدفعة الـ83 من طلبة الكلية.

وأظهر أحد طلاب كلية الملك عبد العزيز الحربية فطنته في التعامل مع موقف حساس حين تعرض زميل له لإغماء مفاجئ أثناء العرض العسكري في حفل التخرج.

وكان الطالب حامل الراية بيد وبالأخرى يسند زميله الذي تعرض لإعياء مفاجئ ، فيما هرع أحد المصورين المتواجدين لتوثيق الحدث ؛ نحو الطلاب ليسند هو الطالب بكل هدوء حتى لا يلاحظ أحد ليتم اصطحاب الطالب خارج الساحة لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

‎ورعى نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن عياف، حفل تخريج الدفعة الـ83 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وذلك نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

‎وكان في استقبال نائب وزير الدفاع لدى وصوله مقر الكلية في العيينة، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد الغفيلي، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد الجهني، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن فهد القحيز.

‎وأكد قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية، أن هذه الدفعة ضمّت خريجين من دول شقيقة شملت الأردن، والبحرين، وجيبوتي، وموريتانيا، واليمن، مثمنًا نائب وزير الدفاع حفل تخريج الدفعة الـ83 من طلبة الكلية.

‎وأشار إلى أن الطلبة أنهوا مراحل تأهيلهم العسكري والأكاديمي، متنقلين بين فصول التعليم وميادين التدريب، حيث تلقوا خلالها دورات نوعية في الصاعقة والمظلات، وفي المهارات الأساسية للقتال في المناطق الجبلية.