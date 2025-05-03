شكرا لمتابعة خبر عن سهم برفقة زوجته الأميرة حصة في فرنسا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو متداول لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ، والأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالله بن عبد العزيز، وهما في مدينة موناكو الفرنسية.

وتفاعل الجمهور مع المقطع المتداول ، حيث ظهر فيه سهم وزوجته، في اجواء شهر العسل والتي يسودها الحب والرومانسيه.

يُذكر أنهما تزوجا منذ ايام ،واقامو زفاف ملكي بحضور نخبة من أفراد العائلة المالكة، وعدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الفن الخليجي والعربي.