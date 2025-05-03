شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود يعتمد لائحته التخصصية لإدارة الوثائق والمحفوظات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وقعت المديرية العامة لحرس الحدود مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على اعتماد لائحتها التخصصية لإدارة الوثائق والمحفوظات، كأحد (26) قطاعًا عسكريًا وجهةً حكومية تم اعتماد لوائحها التخصصية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الحوكمة والامتثال لأعلى المعايير الوطنية في حفظ الوثائق وتنظيمها مما يعزز كفاءة العمل, في إطار تعزيز إدارة الوثائق والمحفوظات ضمن منظومة متكاملة مع المركز.