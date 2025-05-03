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حرس الحدود يعتمد لائحته التخصصية لإدارة الوثائق والمحفوظات

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حرس الحدود يعتمد لائحته التخصصية لإدارة الوثائق والمحفوظات

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الرياض - علي القحطاني - وقعت المديرية العامة لحرس الحدود مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على اعتماد لائحتها التخصصية لإدارة الوثائق والمحفوظات، كأحد (26) قطاعًا عسكريًا وجهةً حكومية تم اعتماد لوائحها التخصصية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الحوكمة والامتثال لأعلى المعايير الوطنية في حفظ الوثائق وتنظيمها مما يعزز كفاءة العمل, في إطار تعزيز إدارة الوثائق والمحفوظات ضمن منظومة متكاملة مع المركز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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