شكرا لقرائتكم خبر عن لا غنى عنها.. 4 فوائد تجعل بطاقة نسك ضرورية خلال الحج والان نبدء بالتفاصيل

فوائد بطاقة نسك

تُسهل تنقلك بين المشاعر والمناسك تثبت نظاميتك واحقيتك في الحج تیسر حصولك على الخدمات تُمكِّن من إرشادك عند الحاجة

توزيع بطاقة نسك

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الحج والعمرة، بأن بطاقة نسك لا غنى عنها لضيوف الرحمن.واستعرضت الوزارة في منشور عبر منصة إكس، أهمية بطاقة نسك للحجاج، مشددة على أنها ضرورية في كل خطوة أثناء الحج.وأوضحت "الحج والعمرة"، أنه يمكن للحاج استعراض نسخته الرقمية بسهولة عبر تطبيق "نسك".كانت وزارة الحج والعمرة أعلنت نهاية أبريل الماضي، بدء توزيع بطاقة نسك لحج 1446هـ، بهدف تعزيز تنظيم الحشود وضمان أمن الحجاج.وتتميز البطاقة بسمات أمنية عالية تمنع التزوير، وتسهل التعرف على الحجاج ميدانياً، كما تحتوي على بيانات السكن والموقع، ما يسهم في تسهيل الإرشاد وتقليل حالات التيه.وتشمل البطاقة معلومات عن مكان سكن الحاج، وبيانات شركة الخدمة، ووسائل التواصل، إضافة إلى خدمات إرشادية وإثرائية.