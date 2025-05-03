شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الشيخ عبد العزيز العجلان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتقل إلى رحمة الله رجل الأعمال وعضو مجلس الشوري الشيخ عبد العزيز بن عجلان العجلان .

وقال ابن الشيخ عبد العزيز بن عجلان عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “إنا لله وإنا إليه راجعون. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله والدي الشيخ عبد العزيز بن عجلان العجلان (أبو عجلان)”.

وأضاف: “سيصلى عليه غدًا السبت 3 مايو 2025 بعد صلاة العصر في جامع المهيني، وسيوارى الثرى بمقبرة الشمال ، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان ، والعزاء في منزلنا بحي حطين بعد صلاة العصر”.

يُذكر أن الشيخ عبد العزيز بن عجلان تولى عددًا من المناصب، أبرزها كان الرئيس السابق لمجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض من 2018م إلى 2024م، ورئيس مجموعة شركات عجلان وإخوانه، وهي واحدة من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.