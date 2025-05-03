شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وكرم.. الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تستقبل الحجاج بالهدايا والان نبدء بالتفاصيل

إثراء تجربة القاصدين

منظومة الخدمات الدينية

الدمام - شريف احمد - استقبل فرع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الشريف أوائل الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة، في مشهد إيماني وروحاني عبق بالأصالة والكرم.وبادر منسوبو الفرع باستقبالهم بالترحيب وتوزيع الهدايا التذكارية، في لفتة تجسد قيم الحفاوة والرعاية التي يتميز بها الحرم النبوي الشريف تجاه ضيوف الرحمن.واستقبل الحجاج مساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، الشيخ محمد بن أحمد الخضيري، برفقة عدد من وكلاء الرئاسة.وعبر الجميع عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تأتي في إطار رؤية الرئاسة الرامية إلى إثراء تجربة القاصدين ونشر الهداية، بما ينسجم مع توجيهات رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.وأكدت الرئاسة أن المبادرة تجسد أحد أوجه الاهتمام المتنامي بضيوف الرحمن، مشيرة إلى حرصها المستمر على تطوير منظومة الخدمات الدينية والمعرفية، وتعزيز البعد الروحي والإيماني، بما يعكس رسالة الحرمين الشريفين المعتدلة والرحيمة، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين.وتُعد هذه اللفتة أحد النماذج المضيئة للعناية والرعاية التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، في إطار رسالتها العالمية التي تعكس قدسية المكان وعلو المقصد، وتجعل من تجربة الزيارة رحلة إيمانية لا تُنسى.