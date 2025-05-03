اخبار السعوديه

جازان.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية على الحرث والعارضة

0 نشر
واس - جيزان 0 تبليغ

  • جازان.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية على الحرث والعارضة 1/2
  • جازان.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية على الحرث والعارضة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية على الحرث والعارضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء الجمعة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.
وشملت الأمطار محافظتي الحرث والعارضة وعددًا من المراكز والقرى التابعة لهما.
أمطار على منطقة جازان - أرشيفية

طقس المملكة

كان المركز الوطني للأرصاد، نبه من أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من 10 مناطق.
وأوضح المركز، في بيان، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق، منها جازان.
أمطار على منطقة جازان - أرشيفية

إلى ذلك، سجّلت محافظة بيشة بمنطقة عسير أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (27.6) ملم في محطة تباله، ضمن (6) مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار، وسجّلت شعار في أبها (2.6) ملم.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا