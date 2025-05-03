شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية على الحرث والعارضة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء الجمعة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.وشملت الأمطار محافظتي الحرث والعارضة وعددًا من المراكز والقرى التابعة لهما.كان المركز الوطني للأرصاد، نبه من أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من 10 مناطق.وأوضح المركز، في بيان، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق، منها جازان.إلى ذلك، سجّلت محافظة بيشة بمنطقة عسير أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (27.6) ملم في محطة تباله، ضمن (6) مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار، وسجّلت شعار في أبها (2.6) ملم.