اخبار السعوديه

منبهًا من أمطار.. "الأرصاد" يكشف عن طقس الغد بالمدينة المنورة

0 نشر
واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

  • منبهًا من أمطار.. "الأرصاد" يكشف عن طقس الغد بالمدينة المنورة 1/2
  • منبهًا من أمطار.. "الأرصاد" يكشف عن طقس الغد بالمدينة المنورة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن منبهًا من أمطار.. "الأرصاد" يكشف عن طقس الغد بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة وانعدامًا شبه كلي في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية وتساقطًا للبرد وجريان للسيول على محافظة المهد.

طقس المدينة المنورة

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ عند الساعة 12 ظهرًا من يوم غد السبت، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.

كان أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة، منبها من أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من 10 مناطق.

حالة الطقس في المملكة

وأشار إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق.
وشملت جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا