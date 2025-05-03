شكرا لقرائتكم خبر عن منبهًا من أمطار.. "الأرصاد" يكشف عن طقس الغد بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

حالة الطقس في المملكة

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة.وتشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة وانعدامًا شبه كلي في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية وتساقطًا للبرد وجريان للسيول على محافظة المهد.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ عند الساعة 12 ظهرًا من يوم غد السبت، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.كان أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة، منبها من أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من 10 مناطق.وأشار إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق.وشملت جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.