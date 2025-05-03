شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. بيشة تسجل أعلى كمية هطول أمطار والان نبدء بالتفاصيل

أعلى كمية هطول الأمطار

الدمام - شريف احمد - سجّلت محافظة بيشة بمنطقة عسير أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (27.6) ملم في محطة تباله، ضمن (6) مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار، وسجّلت شعار في أبها (2.6) ملم.ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (16) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، والباحة).وأوضح التقرير أنه جرى تسجيل منطقة مكة المكرمة (3.3) ملم في محطة قيا بالطائف، وسجّلت منطقة المدينة المنورة (2.2) ملم في مهد الدهب، وسجلت منطقة القصيم (1.2) مم في محطة النبهانية، و(0.9) مم في محطة الطرفية الغربية بالنبهانية.وأشار إلى تسجيل منطقة حائل (1.4) ملم في محطة مطار حائل، وتسجيل (1.3) ملم في الشنان، بالإضافة إلى تسجيل منطقة الباحة (1.5) ملم في مطار الباحة بالعقيق، وتسجيل (1.4) مم في محطة جرب- العقيق.