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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الباحة.. هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهِدت محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة.
وشملت أجزاءً متفرقة من المراكز التابعة لها وعددًا من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.
ونبه مركز الأرصاد من أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من 10 مناطق.
ولفت إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
وتضمنت تلك المناطق، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.
وشملت أجزاءً متفرقة من المراكز التابعة لها وعددًا من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.
الطقس في السعوديةوفي وقت سابق أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.
ونبه مركز الأرصاد من أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من 10 مناطق.
ولفت إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
طقس المناطق السعوديةوتوقع أن تكون الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق.
وتضمنت تلك المناطق، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.