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طقس الباحة.. هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة

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الدمام - شريف احمد - شهِدت محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة.
وشملت أجزاءً متفرقة من المراكز التابعة لها وعددًا من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

الطقس في

وفي وقت سابق أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.
ونبه مركز الأرصاد من أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من 10 مناطق.

ولفت إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

طقس المناطق السعودية

وتوقع أن تكون الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق.
وتضمنت تلك المناطق، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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