شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الباحة.. هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة والان نبدء بالتفاصيل

الطقس في السعودية

طقس المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - شهِدت محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة.وشملت أجزاءً متفرقة من المراكز التابعة لها وعددًا من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.وفي وقت سابق أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.ونبه مركز الأرصاد من أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من 10 مناطق.ولفت إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.وتوقع أن تكون الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق.وتضمنت تلك المناطق، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.