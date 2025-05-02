شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. ضوابط للأسواق والمسالخ الأهلية استعدادًا لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

موسم الحج

المعايير الصحية

الدمام - شريف احمد - ترأس نائب مدير مكتب وزارة البيئة بالعاصمة المقدسة، محمد بن سعيد الشراوي، اجتماعًا تنسيقيًا ضم ممثلين من الإدارة العامة للمجاهدين، ومركز وقاء، إلى جانب مستثمري المسالخ الأهلية، لبحث الملاحظات والظواهر السلبية التي جرى رصدها في محيط مسالخ العاصمة المقدسة خلال الأعوام السابقة، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج 1446هـ.وشهد الاجتماع وضع ضوابط وآليات مناسبة للحد من الظواهر السلبية في الأسواق والمسالخ الأهلية، واستعراض التحديات الحالية، ومناقشة أفضل الممارسات للتعامل مع الظواهر السلبية، بما يعزز من حماية البيئة ويحافظ على الصحة العامة.وأكد المشاركون أهمية التعاون المشترك بين الجهات المعنية، لضمان تنظيم فعّال وصحي خلال موسم الحج.وتسعى هذه الجهود إلى وضع خطة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز الرقابة على المسالخ والأسواق.كما جرى التأكيد على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين والمستثمرين بالممارسات الصحيحة، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية، بما يسهم في تقديم تجربة حج متميزة وآمنة للحجاج.وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على عدد من التوصيات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة، والارتقاء بجودة الخدمات في العاصمة المقدسة.