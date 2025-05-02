شكرا لمتابعة خبر عن مختص يقدم نصائح فعالة لحماية الزوجات من الابتزاز النفسي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المستشار الاجتماعي أنس عاشور أن تحميل الأزواج وحدهم مسؤولية سعي الزوجات لإجراء عمليات التجميل ليس دقيقًا.

وقال عاشور خلال مداخلة مع قناة “روتانا خليجية” إن بعض الأزواج قد يُظهرون سلوكًا مسيئًا أو يقومون بمعايرة زوجاتهم، لكن هذا لا يعني أن الحل هو الانجرار خلف نفس الأسلوب، إذ يجب التعامل مع الموقف بحكمة للحفاظ على الصحة النفسية والاجتماعية.

وقدم المستشار الاجتماعي نصائح مهمة للنساء حول كيفية التعامل الهشاشة النفسية، مشيرًا إلى أهمية الثقة بالنفس ومواجهة المشكلة بهدوء.

وأضاف: “على المرأة أن تدرس الأمر بعقلانية، وتناقشه مع الطرف الآخر في الوقت المناسب، وإذا شعرت بالإساءة أو التقليل من شأنها، فعليها أن تُنهي النقاش فورًا وتعيد فتحه لاحقًا عندما يكون الجو مهيئًا للحوار” .

كما أكد على أن استمرار السكوت وكبت المشاعر قد يدفع الطرف الآخر للاستمرار في السلوكيات السلبية، بينما وضع حدود واضحة يجعله مع مرور الوقت يدرك خطأه، حتى إن لم يُظهر ذلك مباشرة.