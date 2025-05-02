شكرا لمتابعة خبر عن فرحة التخرج تغمر طلاب وطالبات جامعة جازان بدموع الفخر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت جامعة جازان أجواء مليئة بالفخر والسعادة خلال احتفالات تخرج طلابها وطالباتها للعام الجامعي الحالي، وسط حضور أكاديمي وإداري كبير، ومشاركة واسعة من أهالي الخريجين والخريجات الذين عبروا عن مشاعرهم بالفخر والاعتزاز.

وأعرب الخريجون عن سعادتهم الغامرة، موثقين لحظاتهم الجميلة وذكريات سنوات دراستهم المميزة، فيما شارك الأهالي فرحتهم الكبيرة، معبرين عن اعتزازهم برؤية أبنائهم وبناتهم وهم يحققون هذا الإنجاز الكبير.

واستذكر أحد الخريجين مواقف الدعم التي تلقاها من أساتذته أثناء مروره بظروف صعبة، بعد تعرضه لحادث مؤلم فقد خلاله ابن عمه، مشيرًا إلى أنه يهدي لحظة تخرجه لروح قريبه الذي كان من المفترض أن يكون بجانبه في هذا اليوم المميز.

وقد رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة العشرين من طلاب وطالبات الجامعة، والبالغ عددهم 8705 خريجًا وخريجة، وذلك في المدرج المفتوح بالمدينة الجامعية.

وفور وصول سموه إلى مقر الحفل، انطلقت مسيرة الخريجين الذين يمثلون مختلف كليات الجامعة وتخصصاتها، تلا ذلك بدء الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم.