شكرا لمتابعة خبر عن اللجنة المحلية تؤكد جاهزية المملكة لتنظيم نسخة استثنائية من كأس آسيا 2027 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام مجلس إدارة اللجنة المحلية المنظمة لنهائيات كأس آسيا «السعودية 2027» خلال اجتماعه الأول، باستعراض التحضيرات لاستضافة البطولة القارية المقبلة.

وجاء ذلك بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.

وترأس الاجتماع ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة اللجنة المحلية المنظمة، حيث ناقش أبرز التحديثات المتعلقة باستضافة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخ المملكة، بما يشمل أعمال التطوير الجارية للملاعب والمنشآت الرياضية، والتنسيق المباشر مع اللجنة المنظمة لكأس آسيا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكد المجلس على التزام المملكة بتنظيم نسخة استثنائية من البطولة الأكبر على مستوى القارة، تواكب تطلعات جماهير كرة القدم الآسيوية وتعكس مكانة المملكة المتقدمة في استضافة البطولات الكبرى، وذلك بدعم من القيادة في البلاد.

وقال المسحل، أن الاجتماع الأول كان إيجابياً وفعّالاً، وأسهم في تعزيز التكامل بين مختلف فرق العمل، مضيفاً: «أشكر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على حضوره للاجتماع الأول لمجلس الإدارة.”

وتابع:” ناقشنا خلال الاجتماع أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من قِبل اللجنة المحلية المنظمة، ونحن ماضون في عملنا لضمان تنظيم بطولة متكاملة، بدعم من القيادة ومتابعة وزير الرياضة، التي كان لها الأثر الكبير في ترسيخ مكانة المملكة على خريطة استضافة الأحداث الرياضية الكبرى».

وفي السياق جدد الشيخ سلمان بن إبراهيم الثقة بالمملكة واللجنة المحلية المنظمة، قائلاً: «نثق بقدرة المملكة على استضافة أفضل نسخة في تاريخ كأس آسيا، ونعمل في الاتحاد الآسيوي عن قرب مع اللجنة المحلية المنظمة، وبتظافر الجهود المشتركة ستستمتع الجماهير الآسيوية بتجربة استثنائية في أكبر محفل آسيوي».

يُذكر أن منافسات البطولة ستقام في ثلاث مدن رئيسية هي الرياض وجدة والخبر، وذلك على 8 ملاعب، من بينها استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض الذي يشهد عملية تجديد شاملة، واستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بالإضافة إلى الاستاد الجديد في مدينة الخبر.