شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. ضبط 5 مقيمين نشروا إعلانات حملات حج وهمية ومضللة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير على (5) مقيمين من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية، لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.
وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.
وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.
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