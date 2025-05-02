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عسير.. ضبط 5 مقيمين نشروا إعلانات حملات حج وهمية ومضللة

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واس - خميس مشيط 0 تبليغ

عسير.. ضبط 5 مقيمين نشروا إعلانات حملات حج وهمية ومضللة

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الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير على (5) مقيمين من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية، لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.
وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

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أنظمة وتعليمات الحج

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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