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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تعلن فتح التقديم للمنح الدولية.. الرابط وآخر المستجدات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية للطلاب الدوليين من مختلف دول العالم.
وذلك للالتحاق ببرامج البكالوريوس والماجستير للعام الجامعي القادم، عبر منصة "ادرس في السعودية" الإلكترونية التي تشرف عليها وزارة التعليم.
ودعت الجامعة الطلاب الراغبين إلى التقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://studyinsaudi.moe.gov.sa.
مؤكدة أن آخر مستجدات القبول سيعلن عنها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وذلك للالتحاق ببرامج البكالوريوس والماجستير للعام الجامعي القادم، عبر منصة "ادرس في السعودية" الإلكترونية التي تشرف عليها وزارة التعليم.
فتح التقديم للمنح الدولية بجامعة طيبةوتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الجامعة في دعم التبادل الثقافي والعلمي، واستقطاب الطلاب المتميزين من أنحاء العالم للدراسة في بيئة أكاديمية متميزة.
ودعت الجامعة الطلاب الراغبين إلى التقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://studyinsaudi.moe.gov.sa.
مؤكدة أن آخر مستجدات القبول سيعلن عنها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.