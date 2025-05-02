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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم على برنامج المنح الخارجية بجامعة الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الحدود الشمالية، بدء استقبال طلبات التقديم على برنامج المنح الخارجية للمرحلة الجامعية "البكالوريوس" للطلبة الدوليين.
وذلك عبر منصة "ادرس في السعودية" ويستمر التقديم حتى 14 يونيو 2025م.
بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي وتوفير بيئة أكاديمية جاذبة في مؤسسات التعليم العالي.
وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن للطلبة الراغبين في التقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل زيارة منصة "ادرس في السعودية".
وذلك عبر منصة "ادرس في السعودية" ويستمر التقديم حتى 14 يونيو 2025م.
برنامج المنح الخارجية بجامعة الحدود الشماليةوتأتي هذه المنح ضمن جهود المملكة في استقطاب الطلبة المتميزين من مختلف دول العالم.
بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي وتوفير بيئة أكاديمية جاذبة في مؤسسات التعليم العالي.
وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن للطلبة الراغبين في التقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل زيارة منصة "ادرس في السعودية".