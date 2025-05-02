شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم على برنامج المنح الخارجية بجامعة الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية