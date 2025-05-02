السعودية | مصر والسعودية تبحثان التعاون السياحي المشترك في معرض سوق السفر العربي 2025

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصر والسعودية تبحثان التعاون السياحي المشترك في معرض سوق السفر العربي 2025 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - القاهرة ـ أحمد حماد

عقد المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار المصري لشئون الإدارات الاستراتيجة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لقاءً مع فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة.

ووفق بيان لـ “السياحة المصرية”، تم بحث سبل التعاون المشترك في مجال السياحة وتنفيذ باقات سياحية مشتركة تهدف للترويج السياحي للبلدين في الأسواق البعيدة في آسيا، كما تم مناقشة مدى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين في المجال السياحي لتعزيز التعاون ووضع الإطار المناسب لتفعيل سبل وأهداف التعاون.

وفى ذات السياق، عقد المهندس أحمد يوسف عدة اجتماعات مهنية مع مديري ومسئولي عدد من شركات الطيران العربية المختلفة من بينها شركة فلاي ناس السعودية، وعدد من منصات البحث والحجز الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي منها أماديوس و Clear trip and fly in، واكسبيديا، وتريب ادفايزر، وتيك توك، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري والترويج له في ضوء الاستراتيجية الحالية للوزارة.

وخلال الاجتماع مع شركة طيران فلاي ناس، أكد عبد الله العايدي نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات بالشركة، على أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة لهم، مستعرضاً حجم أعمال الشركة في مصر، حيث حققت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن نسبة نمو بلغت 76% عن ذات الفترة من العام الماضي، وأن هناك تزايد ملحوظ في أعداد رحلات الطيران التي تقوم الشركة بتسييرها بين مصر والسعودية وصلت إلى 120 رحلة طيران أسبوعياً.

وأضاف أنه من المقرر، أن تقوم الشركة، خلال العام الجاري، بزيادة عدد رحلات الطيران التي يتم تسييرها إلى مدينة العلمين الجديدة لتصل إلى 11 رحلة أسبوعياً نظراً لزيادة الطلب بدلاً من 3 رحلات خلال العام الماضي، بالإضافة إلى استمرار تسيير رحلات الطيران إلى مدينة العلمين الجديدة حتى شهر أكتوبر القادم.

كما أشاد بالتجربة السياحية المميزة التي يقدمها المقصد السياحي المصري وهو ما لمسوه على أرض الواقع والتي من بينها التجربة السياحية الثرية بكل من المتحف المصري الكبير الذي يشهد حالياً تشغيلاً تجريبياً ومن المقرر الافتتاح الرسمي له يوم 3 يوليو القادم والمتحف القومي للحضارة المصرية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية.

وتناول النقاش بحث آليات التعاون لتنفيذ حملات ترويجية مشتركة للمقصد السياحي المصري لاسيما مدينة العلمين الجديدة كمقصد سياحي واعد، والمشاركة في تنظيم عدد من الأنشطة الترويجية المشتركة، وتنظيم ورش العمل المهنية، وتنفيذ عدد من الرحلات التعريفية واستضافة المشاهير والمؤثرين وصناع المحتوى الرقمي والصحفيين والإعلاميين.

وخلال الاجتماع مع منصات البحث والحجز الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، تم رسم خارطة طريق للتعاون المستقبلي المشترك لتكثيف الترويج للمقصد السياحي المصري علي المنصات الرقمية المختلفة وتكثيف الشراكات الدولية لزيادة تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في ضوء استراتيجية الوزارة التسويقية للاعتماد بشكل أكبر على التسويق الإلكتروني للمنتجات السياحية المتنوعة في مصر والتي لا مثيل لها.

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