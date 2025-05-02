السعودية | السفارة السعودية في نيوزيلندا تحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا تنبيهًا للمواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، دعتهم فيه إلى توخي الحيطة والحذر نظرًا لتردي الأحوال الجوية التي تشهدها بعض الخليج 365.

وأكدت السفارة أهمية الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات النيوزيلندية المختصة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة ومتابعة التحديثات الرسمية حول تطورات الطقس.

ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حال حدوث أي طارئ عبر قنوات الاتصال المخصصة لذلك، متمنية للجميع السلامة.

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