شكرا لقرائتكم خبر عن "الروث والحمأة ومخلفات المسالخ" أبرز محظورات الأعلاف والان نبدء بالتفاصيل

اشتراطات إلزامية

محظورات الأعلاف

الأعلاف المسموح بها

صحة الحيوان والإنسان والبيئة

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء اللائحة الفنية الجديدة للأعلاف والإضافات العلفية، عبر منصة ”استطلاع“ والتي تهدف إلى تنظيم صناعة الأعلاف الحيوانية في المملكة وضمان سلامتها بما يتوافق مع اشتراطات الصحة العامة وحماية البيئة.وتضمنت اللائحة تحديد المكونات المسموح باستخدامها في الأعلاف، والمحظورات التي يمنع دخولها في الصناعة تحت أي ظرف.وتركّز اللائحة على الأعلاف الخام، سواء كانت تحتوي على قيمة غذائية أم لا، إلى جانب وضع إطار تنظيمي للإضافات العلفية، وتصنيفها حسب الغرض من استخدامها، مع تحديد نسبها القصوى بحسب نوع الحيوان.وشددت الهيئة في لائحتها على وجوب مطابقة جميع المواد الداخلة في صناعة الأعلاف للمواصفات واللوائح الخليجية، على أن تكون خالية من الشوائب الحيوانية والحشرات بأطوارها، والقوارض ومخلفاتها، مع السماح بنسبة شوائب لا تتجاوز 0,25% من وزن المادة الجافة كحد أقصى.وأكدت الهيئة ضرورة خلو الأعلاف من أي مواد غريبة أو ملوثة مثل قطع الأحجار أو الزجاج أو المعادن، وألزمت بعدم احتوائها على محفزات النمو الضارة مثل مركبات الهرمونات، أو أي مظاهر للفساد مثل التعفن والتزنخ والتكتلات الغريبة.وتضمنت الاشتراطات أيضًا الالتزام بالحدود القصوى لمتبقيات الملوثات والمبيدات، واشتراط موافقة الجهة المختصة قبل استخدام أي إضافات علفية غير مدرجة ضمن الجداول المعتمدة.وركزت اللائحة على قائمة محظورات واسعة حظرت استخدامها في صناعة الأعلاف الحيوانية، شملت مخلفات المزارع الحيوانية مثل زرق وفرشة الدواجن وروث الأبقار والأغنام، وكذلك مخلفات المسالخ من الذبائح المعدومة أو الأجزاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مثل الدم، المثانة، الرحم، محتوى الكرش، الشعر، الأظلاف، والجلود المدبوغة.كما شملت المحظورات مخلفات محطات الصرف الصحي «الحمأة»، نفايات المدن المنزلية في أي مرحلة من مراحل الجمع، ومخلفات المطاعم غير المعالجة، إضافة إلى حظر إعادة تدوير عبوات المبيدات والأسمدة لتعبئة الأعلاف.وتضمنت اللائحة حظرًا صريحًا لاستخدام اللحوم ومنتجاتها ومشتقاتها من الحيوانات المجترة، خاصة تلك المرتبطة بمخاطر مرض جنون البقر، مثل الذبائح الإيجابية لاختبار BSE، والمخ والنخاع الشوكي من الماشية فوق عمر الثلاثين شهرًا.في المقابل، سمحت الهيئة باستخدام عدد من منتجات الحبوب مثل: الشعير، الذرة الصفراء، الدخن، الشوفان، الأرز، القمح العلفي، الذرة البيضاء، والحنطة السوداء.وأُدرجت المنتجات الثانوية للحبوب ضمن المواد المسموح بها مثل: نخالة الشعير، كسر الأرز، دقيق الذرة، جنين الذرة، ونخالة القمح. وتشمل الأعلاف المالئة المسموحة أيضًا دريس البرسيم المجفف والمكعب، لب التفاح، تفل العنب وقصب السكر، قشرة الشعير، قش البازلاء، وتفل البنجر.تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة لتعزيز سلامة السلسلة الغذائية، ومنع تسرب مكونات خطرة إلى النظام البيئي أو إلى الغذاء الحيواني الذي قد يؤثر لاحقًا على صحة الإنسان.وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام الكامل باللائحة الفنية، خاصة فيما يتعلق بالتصنيف الدقيق للإضافات العلفية وتحديد نسبها حسب النوع الحيواني.