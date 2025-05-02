شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: أمطار على الطائف ومكة المكرمة وارتفاع الحرارة في الشرقية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، عن تفاصيل الحالة المطرية المتوقعة على عدد من مناطق المملكة.

وقال العقيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج النهار على قناة الإخبارية: “تشهد المملكة ارتفاعًا في درجات الحرارة بدءًا من الغد، حيث من المتوقع أن تصل في المنطقة الشرقية إلى 46 درجة مئوية”.

وأضاف: “من المتوقع هطول أمطار على سلسلة جبال السروات، ابتداءً من مرتفعات جازان الشرقية، مرورًا بمرتفعات منطقة عسير، وصولًا إلى مرتفعات مكة المكرمة، لا سيما محافظة الطائف”.

وتابع: “نتوقع أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والطائف، وما يقع شرق محافظة الطائف”.

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