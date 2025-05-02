شكرا لمتابعة خبر عن بيشة تسجل أعلى هطول للأمطار في المملكة بـ 26.6 ملم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت محافظة بيشة بمنطقة عسير أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (27.6) ملم في محطة تباله، ضمن (6) مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار، وسجّلت شعار في أبها (2.6) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (16) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، والباحة).

وأوضح التقرير أنه تم تسجيل منطقة مكة المكرمة (3.3) ملم في محطة قيا بالطائف، وسجّلت منطقة المدينة المنورة (2.2) ملم في مهد الدهب، وسجلت منطقة القصيم (1.2) مم في محطة النبهانية، و(0.9) مم في محطة الطرفية الغربية بالنبهانية.

وأشار إلى تسجيل منطقة حائل (1.4) ملم في محطة مطار حائل، وتسجيل (1.3) ملم في الشنان، بالإضافة إلى تسجيل منطقة الباحة (1.5) ملم في مطار الباحة بالعقيق، وتسجيل (1.4) مم في محطة جرب- العقيق, ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة المذكورة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/42CpIkK.