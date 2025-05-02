شكرا لمتابعة خبر عن زيارة صاحب السمو الأمير عبدالإله ال سعود لطفلة مصابة بمرض نادر ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لافتة إنسانية طيبة قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن ال سعود بزيارة لطفلة مصابة بمرض نادر في بيتها.

وأظهر مقطع فيديو صاحب السمو مع الطفلة الماس في بيتها بالمدينة المنورة ليطمئن على حالتها، حيث طلب تقاريرها الطبية.

ووعد الأمير عبدالإله، الطفلة الماس بمتابعة حالتها شخصيًا، كما دعاها لزيارته في منزله بالرياض واللعب مع بناته، قائلا لها: ” أنا أبوك وهجبلك بنتي تلعب معك”.