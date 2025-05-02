شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريما تشارك مبتعثة فرحة تخرجها بعد غياب أسرتها … فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، حفل تخرج إحدى المبتعثات.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة حضور سمو الأميرة ودعمها للمبتعثة التي بدت متأثرة لغياب عائلتها عن المناسبة.

وفي مشهد مؤثر، التقطت الأميرة ريما صورًا مع المبتعثة وقدمت لها التهاني، وسط أجواء احتفالية شاركها فيها الحضور.

ولاقي الفيديو انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن إعجابهم بموقف الأميرة الإنساني وحرصها على مشاركة المواطنين والمواطنات فرحتهم في الغربة .