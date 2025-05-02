شكرا لمتابعة خبر عن ‎عسيري: المسح الصحي يجمع البيانات المؤثرة على صحة السكان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وكيل وزارة الصحة للصحة السكانية الدكتور عبد الله عسيري، إن المسح الصحي يستهدف جمع بيانات شاملة عن السكان والمخاطر المؤثرة على صحتهم.

وقال عسيري إن المسوحات تستهدف جمع بيانات عن المخاطر البيئة والسلوكية التي تؤثر على صحة السكان ومقدرة الخدمات الصحية وفعالياتها والتقدم المحرز في تحقيق أولويات رؤية المملكة 2030.

‎وأشار إلى إن المسح الصحي يبنى على منهجية تسمى “المسح الصحي العالمي” وهو أداة تم تطويرها بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للإحصاء، وتم من خلاله يتم تحديد عينة إحصائية تغطي مناطق المملكة والفئات السكنية بمحدداتها المختلفة.

وأضاف‬⁩: المسح الصحي يهدف لجمع البيانات الصحية الدقيقة والشاملة بشكل دوري وآخر مرة نفذ في السعودية في عام 2019، مشيراً إلى إن المسح الصحي ينظر للوضع الصحي الفعلي للأسر في السعودية عبر تحاليل وقياسات وأسئلة تخص حالتهم.