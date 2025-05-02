لا قائدي أجرة دون بطاقة سائق

يدخل قرار إلزام سائقي نشاط سيارات الأجرة باستخراج «بطاقة سائق»، حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الخميس، ويعد عدم حمل السائق لبطاقة السائق مخالفة تستوجب الغرامة المالية، وفقًا لما نصت عليه اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، وتسعى الهيئة العامة للنقل من وراء هذا لإلزام إلى توثيق أهليته للعمل كسائق.

وسطاء التأجير

ويأتي قرار الهيئة تفعيلاً لما ورد بإحدى بنود اللائحة الخاصة بتنظيم عمل سيارات الأجرة ووسطاء التأجير والتوجيه، والذي ينص في مادته على ضرورة حصول كل سائق على بطاقة تعريفية خاصة به وفق النموذج المعتمد، مع التأكد من امتلاكه المؤهلات المطلوبة لقيادة سيارات الأجرة أو المركبات العامة.

تسوية الأوضاع

لإنفاذ ذلك أمهلت الهيئة في وقت سابق، جميع الشركات والمؤسسات المصرح لها بمزاولة نشاط الأجرة إلى تسوية أوضاع سائقيها، وضمان حصولهم على هذه البطاقة قبل الموعد النهائي، وحذرت من أن أي سائق لا يلتزم بهذا الشرط ويحصل على «هوية السائق» قبل الأول من مايو، لن يُسمح له بممارسة عمله في قطاع الأجرة.

التحقق المفاجئ

كانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حددت الاشتراطات الفنية لعدادات سيارات الأجرة بأن يلزم أن تكون الوسائل الفنية والمعايير المستعملة لإجراء التحقق الأولي أو التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة أو التحقق المفاجئ على عدادات سيارات الأجرة، معايرة من قبل مختبرات معتمدة حسب المواصفة (ISO17025)، ومرفقة بشهادة معايرة سارية المفعول تبين نتائج المعايرة ونسب الارتياب، على أن يلزم معايرة المعايير المستعملة كل سنة ميلادية وفي حال حددت الهيئة دورية للمعايرة على هذه المعايير تختلف عن سنة ميلادية، فيجرى اعتماد الدورية التي حددتها الهيئة، على ألا يتجاوز الخطأ الأقصى للمعايير المستخدمة في فحوصات التحقق الأولي أو التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة ثلث قيمة الخطأ الأقصى المسموح به بالنسبة لعداد سيارة الأجرة.​

شروط يلزم توافرها في سائق الأجرة

ـ أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عامة سارية المفعول.

ـ اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.

- أن يكون حاصلا على شهادة خلوّ من السوابق.

- حاصل على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة.