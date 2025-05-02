السعودية | القوات الجوية تواصل مشاركتها في “علم الصحراء 2025” بالإمارات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل القوات الجوية الملكية السعودية تنفيذ مناورات تمرين “علم الصحراء 2025″، في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد التمرين من أبرز التمارين الجوية المشتركة في المنطقة، ويهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ العملياتي في بيئة تحاكي بيئات الحرب الحقيقية.

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من طراز F- 15C، وتنفذ أطقمها الجوية مهام تدريبية متنوعة تشمل العمليات الجوية الدفاعية والهجومية، والإسناد الجوي القريب، وعمليات البحث والإنقاذ القتالي، إضافة إلى تنفيذ عمليات الطيران الليلي، والتدريب على عمليات الإسقاط الليلي التكتيكي وعمليات التزود بالوقود جوًا ليلًا، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأطقم الجوية وقدرتهم على تنفيذ المهام في مختلف الظروف العملياتية.

وتسهم المنظومة الفنية التي تمتلكها القوات الجوية بدور فعال في ضمان الجاهزية الفنية للطائرات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية والفحوصات الدورية، والتجهيز الفني للطائرات قبل كل طلعة جوية، وتعمل الأطقم الفنية والمساندة بشكل وثيق مع الأطقم الجوية، لضمان تنفيذ المهام بكفاءة ووفقا للخطط العملياتية المعتمدة.

ويأتي تمرين “علم الصحراء 2025” ضمن سلسلة التمارين الجوية التي تهدف إلى تبادل الخبرات، وتطوير أساليب القتال الجوي، وتعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق العملياتي والجاهزية القتالية في إطار تعزيز العمل المشترك.

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