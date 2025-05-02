شكرا لقرائتكم خبر عن "الأفواج الأمنية" تستعرض جهودها في خدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

حفظ أمن وسلامة الحجاج

الدمام - شريف احمد - شاركت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية في جناح وزارة الداخلية بالمعرض المصاحب لمؤتمر الاتصال الرقمي، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة.واستعرضت وكالة الأفواج الأمنية، جهودها في تعزيز الأمن وخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج، ودورها في تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود.هذا بالإضافة إلى تقديم الإرشادات الأمنية التي تسهم في حفظ أمن وسلامة الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

خدمات ضيوف الرحمن

كان أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي حملة توعوية وتثقيفية شاملة تستهدف الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة.

وذلك بهدف رفع الوعي الصحي والوقائي بلغات متعددة، لضمان إيصال الرسائل التوعوية لأكبر شريحة ممكنة من ضيوف الرحمن.

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وأوضح المتحدث الرسمي للتجمع عبدالرحمن حمودة، أن الحملة انطلقت منذ الأول من شهر ذو القعدة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.