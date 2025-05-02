شكرا لقرائتكم خبر عن طالبتان تفوزان بجائزة أفضل ملصق علمي لإبراز مهرجانات الأفلام السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت الطالبتان أميرة المطيري ووعد الهذلي، من برنامج ماجستير العلاقات العامة بجامعة الملك عبدالعزيز، بجائزة أفضل ملصق علمي في ماجستير العلاقات العامة الذي اختتمت فعالياته مؤخرًا في الجامعة.

وقد حصلت مشاركتهما العلمية، التي جاءت تحت إشراف أ.د. خلود ملياني، على المركز الأول عن ملصق بعنوان: "العلاقات العامة ودورها في إبراز مهرجانات الأفلام السعودية وتعزيز الأهداف الثقافية لرؤية 2030".

واستعرضت الدراسة الدور الاستراتيجي للعلاقات العامة في دعم مهرجانات الأفلام السعودية، ومدى إسهامها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الجانب الثقافي، من خلال تعزيز الهوية الوطنية، وتطوير صناعة السينما، وتنشيط السياحة الثقافية. دعم السياحة الثقافية وشارك في الدراسة نخبة من المتخصصين في الإعلام والعلاقات العامة، حيث أظهرت النتائج أن 90% من المشاركين يرون أن المهرجانات تُسهم في تعزيز الانتماء الوطني، بينما أشار 69% إلى أهميتها في تطوير صناعة سينما محلية منافسة، و67% أكدوا دورها في دعم السياحة الثقافية، كما رأى 62% من المشاركين أن الحملات الاتصالية تسهم في جذب الاستثمارات والشراكات الدولية لقطاع الترفيه.

وفي ما يخص أدوات واستراتيجيات العلاقات العامة، أشار 93% إلى فعاليتها في استقطاب جمهور أوسع محليًا ودوليًا، فيما عبّر 86% عن اقتناعهم بقدرتها على إبراز مهرجانات الأفلام السعودية كواجهة ثقافية عالمية.

وسلطت الدراسة الضوء على الأساليب الإبداعية المستخدمة، حيث تَصدَّر "إنتاج المحتوى المرئي الجذاب عبر وسائل التواصل" قائمة الأدوات الأكثر فعالية بنسبة 81%، تلاه استخدام تقنيات الواقع المعزز بنسبة 85%، ثم التعاون مع صناع المحتوى والمؤثرين بنسبة 65%.

واختتمت الدراسة بتوصيات تدعو إلى توظيف القصص السينمائية المستوحاة من الثقافة المحلية لتعزيز التفاعل العاطفي والمعرفي مع الجمهور.