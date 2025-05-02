شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. كثافة مرورية عالية على جسر الملك فهد باتجاه البحرين والان نبدء بالتفاصيل



ويأتي هذا الإقبال المتزايد تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع والإجازة المطولة الأخيرة للعام الدراسي الحالي، مما أدى إلى تكدس المركبات وطوابير انتظار طويلة للمتجهين إلى مملكة البحرين. الحركة المرورية بجسر الملك فهد ويعزى استمرار هذا الازدحام إلى رغبة أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين في قضاء هذه الإجازة، التي تمتد لتشمل يومي الأحد والاثنين المقبلين، في مملكة البحرين، خاصة وأنها تمثل آخر فرصة للاستراحة قبل الانشغال بالمراحل النهائية للعام الدراسي.

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وتعكس المعلومات المتداولة حجم الضغط على المعبر، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن متوسط زمن عبور منطقة الإجراءات باتجاه مملكة البحرين وصل إلى حوالي 30 دقيقة خلال فترات الذروة، مما يؤكد حالة الازدحام الشديد التي يشهدها الجسر حاليًا.

جسر الملك فهد وفي ظل هذه الظروف، جددت الجهات المختصة دعوتها للمسافرين إلى ضرورة التحلي بالصبر، وأهمية التخطيط المسبق لرحلاتهم، والأخذ بالاحتياطات اللازمة.

وأوصت بمحاولة اختيار أوقات السفر التي تقل فيها حدة الازدحام عادةً، إذا كان ذلك ممكنًا، كما شددت على أهمية متابعة المستجدات المتعلقة بحالة الطرق ومستوى الكثافة المرورية بشكل مستمر وفوري قبل التوجه إلى الجسر.

وذلك من خلال الاستعانة بتطبيق ”جسر“ المخصص أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن أفضل توقيت للعبور وتجنب التأخير قدر الإمكان. استمرار الكثافة المرورية العالية ويُعد جسر الملك فهد أحد أهم المعابر البرية في المنطقة، وشرياناً رئيسياً للحركة بين المملكتين الشقيقتين، حيث يشهد حركة مرور نشطة على مدار العام تبلغ ذروتها بشكل خاص خلال فترات العطلات والإجازات.

ويمثل هذا الازدحام المتكرر تحديًا مستمرًا للجهات المعنية التي تواصل جهودها لإيجاد حلول مستدامة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تجربة السفر عبر هذا المنفذ الحيوي.

ومن المتوقع أن تستمر الكثافة المرورية العالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية. الدمام - شريف احمد - لليوم الثاني على التوالي، يشهد جسر الملك فهد، الرابط الحيوي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، كثافة مرورية عالية وازدحامًا ملحوظًا اليوم الجمعة، وذلك استمرارًا لتدفق المسافرين الكبير الذي بدأ منذ يوم أمس الخميس.ويأتي هذا الإقبال المتزايد تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع والإجازة المطولة الأخيرة للعام الدراسي الحالي، مما أدى إلى تكدس المركبات وطوابير انتظار طويلة للمتجهين إلى مملكة البحرين.ويعزى استمرار هذا الازدحام إلى رغبة أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين في قضاء هذه الإجازة، التي تمتد لتشمل يومي الأحد والاثنين المقبلين، في مملكة البحرين، خاصة وأنها تمثل آخر فرصة للاستراحة قبل الانشغال بالمراحل النهائية للعام الدراسي.وأدى هذا التدفق الكبير للمركبات إلى تباطؤ شديد في الحركة المرورية على امتداد الجسر باتجاه البحرين.وتعكس المعلومات المتداولة حجم الضغط على المعبر، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن متوسط زمن عبور منطقة الإجراءات باتجاه مملكة البحرين وصل إلى حوالي 30 دقيقة خلال فترات الذروة، مما يؤكد حالة الازدحام الشديد التي يشهدها الجسر حاليًا.وفي ظل هذه الظروف، جددت الجهات المختصة دعوتها للمسافرين إلى ضرورة التحلي بالصبر، وأهمية التخطيط المسبق لرحلاتهم، والأخذ بالاحتياطات اللازمة.وأوصت بمحاولة اختيار أوقات السفر التي تقل فيها حدة الازدحام عادةً، إذا كان ذلك ممكنًا، كما شددت على أهمية متابعة المستجدات المتعلقة بحالة الطرق ومستوى الكثافة المرورية بشكل مستمر وفوري قبل التوجه إلى الجسر.وذلك من خلال الاستعانة بتطبيق ”جسر“ المخصص أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن أفضل توقيت للعبور وتجنب التأخير قدر الإمكان.ويُعد جسر الملك فهد أحد أهم المعابر البرية في المنطقة، وشرياناً رئيسياً للحركة بين المملكتين الشقيقتين، حيث يشهد حركة مرور نشطة على مدار العام تبلغ ذروتها بشكل خاص خلال فترات العطلات والإجازات.ويمثل هذا الازدحام المتكرر تحديًا مستمرًا للجهات المعنية التي تواصل جهودها لإيجاد حلول مستدامة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تجربة السفر عبر هذا المنفذ الحيوي.ومن المتوقع أن تستمر الكثافة المرورية العالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية.