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المملكة تدين الغارة الإسرائيلية بمحيط القصر الرئاسي في دمشق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • المملكة تدين الغارة الإسرائيلية بمحيط القصر الرئاسي في دمشق 1/2
  • المملكة تدين الغارة الإسرائيلية بمحيط القصر الرئاسي في دمشق 2/2

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق.
وجددت المملكة رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها.

وتشدد المملكة على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة.
وحذرت من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة تفاقم من مخاطر العنف والتطرف، وعدم الاستقرار الإقليمي.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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