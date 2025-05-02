شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. القبض على شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وتمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على مواطن بمنطقة عسير لترويجه (8,623) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الإثيوبية بالمنطقة الشرقية لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (80) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.